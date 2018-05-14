تخلصي من المسام الواسعة بهذه الخطوات

متابعات(صدى):

تعتبر المسام مدخل الزيوت التي تصل إلى البشرة، وهناك عوامل مسؤولة عن زيادة حجم المسام مثل البشرة الدهنية التي تسبب التهاباً في المسام، والتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة الذي يدمر الكولاجين ويقلل مرونة البشرة ويسبب نقص البروتينات التي تحافظ على ملمس البشرة.

ولتحسين حالة بشرتك ينصح خبراء التجميل بالخطوات التالية:

7 خطوات عملية:

– لا تغسلي بشرتك أكثر من مرتين يومياً فأنواع الصابون أو منظفات البشرة القوية تحرم بشرتك من الترطيب اللازم وتتسبب في زيادة إنتاج الزيوت في البشرة مما ينتج عنه زيادة حجم المسام.

– عليك إجراء تقشير للوجه بشكل احترافي في احدى عيادات التجميل مما سيساعد على تقليل الزيوت وتنظيف المسام. ولا تخالفي تعليمات المعالج الخاص بك في العناية اليومية المنزلية ببشرتك لإعادة الصحة والنضارة إليها.

– لا تبالغي في تقشير بشرتك أو استخدام منتجات البشرة بشكل عشوائي، وابتعدي عن إجراء الصنفرة العميقة للبشرة.

– استخدمي منتج يحتوي على فيتامين A في المنزل حيث أنه يساعد على تجديد البشرة.

– بعد تنظيف البشرة استخدمي السيروم قبل وضع مرطب البشرة لتحسين ترطيب بشرتك ومرونتها.

– لا تفتحي الحبوب أبداً وراجعي طبيبك المعالج لعلاجها.

وأخيراً، استخدمي يومياً كريم خفيف واقي من الشمس لا يسد المسام، حيث سيساعد على حماية بشرتك من انخفاض نسبة الكولاجين.