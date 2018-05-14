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وفاة شخص وإصابة 6 آخرون بشمال شرق جدة

وفاة شخص وإصابة 6 آخرون بشمال شرق جدة
نايف السالم(صدى):

توفي شخص وأصيب 6 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث سير شرق كوبري القاعدة الجوية بشمال شرق محافظة جدة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب شرق كوبري القاعدة الجوية، وعند وصول الفرق الإسعافية وجدوا حالة وفاة و6 إصابات متفاوتة الخطورة.

وأشار إلى أنه تم نقل 4 إصابات إلى المستشفى فهد العام بجدة وحالتين إلى مجمع الملك عبدالله الطبي، بعد تقديم العناية الطبية اللازمة بموقع الحادث.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله يرحمه ويصبر اهله ويشفي المصابين امين

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