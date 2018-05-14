النيابة العامة تنشر مواصفات المنتج المغشوش

عادل الحربي(صدى):

عًرف نظام مكافحة الغش التجاري التابع لوزارة التجارة والاستثمار مواصفات المنتج المغشوش بإنه كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث مما أفقده شيئًا من قيمته ، سواء بالإضافة أو بالنقص أو بالتصنيع أو بغير ذلك .

ونشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” توتير ” مواصفات المنتج المغشوش؛ بأنه كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.