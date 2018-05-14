وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مركز جونز هوبكنز أرامكو، للرعاية الصحية، عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمراكز طب الأسنان التابعة للمركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

ويشار إلى أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية: أخصائي علاج اللثة، أخصائي التعويضات السنية، طبيب جراحة الفم والوجه والفكين، أخصائي علاج اللبية، طبيب أسنان أطفال، أخصائي علاج الأسنان، مساعد طبيب الأسنان، طبيب أسنان عام.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2018م،

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