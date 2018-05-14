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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

إغلاق مطعم الغدير بعد رصد صرصور في إحدى وجباته

إغلاق مطعم الغدير بعد رصد صرصور في إحدى وجباته
سعيد العجل(صدى):

رصدت عدسة ” صدى ” ، وجود صرصور في إحدى وجبات مطعم الغدير في محافظة حفر الباطن التابعة للمنطقة الشرقية.

وتفاعلت بلدية حفر الباطن مع مقطع الفيديو، وقامت بإغلاق المطعم؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، اليوم الإثنين.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 2 ساعتين

كيف يصير هذا استهتار بصحة المواطنين وما يجب الاكتفاء باغلاق المحل يحب معاقبة الفاعل

[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 2 ساعتين

مشهد يثير القرف حقيقة ولا يليق ولا حتى بعربة بيع وشراء في الشارع

[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين

واللي يسوي الطعام وما نظره للصرصور ..شكلن اصحاب ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

فعلا اختي شكلن اصحاب

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 57 دقيقة

بغيت اطرش

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