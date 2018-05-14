إغلاق مطعم الغدير بعد رصد صرصور في إحدى وجباته
رصدت عدسة ” صدى ” ، وجود صرصور في إحدى وجبات مطعم الغدير في محافظة حفر الباطن التابعة للمنطقة الشرقية.
وتفاعلت بلدية حفر الباطن مع مقطع الفيديو، وقامت بإغلاق المطعم؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، اليوم الإثنين.
فهد[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف يصير هذا استهتار بصحة المواطنين وما يجب الاكتفاء باغلاق المحل يحب معاقبة الفاعل
فيصل[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشهد يثير القرف حقيقة ولا يليق ولا حتى بعربة بيع وشراء في الشارع
نهى[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين
واللي يسوي الطعام وما نظره للصرصور ..شكلن اصحاب ههههههههههه
العاشق[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا اختي شكلن اصحاب
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ 2 ساعتين
مفطح صارور 🕷
ناوي222[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 57 دقيقة
بغيت اطرش