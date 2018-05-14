إغلاق مطعم الغدير بعد رصد صرصور في إحدى وجباته

سعيد العجل(صدى):

رصدت عدسة ” صدى ” ، وجود صرصور في إحدى وجبات مطعم الغدير في محافظة حفر الباطن التابعة للمنطقة الشرقية.

وتفاعلت بلدية حفر الباطن مع مقطع الفيديو، وقامت بإغلاق المطعم؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، اليوم الإثنين.