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بالصور.. شاهد توافد جماهير ” الأهلى ” لمدينة الملك عبدالله

بالصور.. شاهد توافد جماهير ” الأهلى ” لمدينة الملك عبدالله
ماجد محمد(صدى):

بدأت عدد من الجماهير الغفيرة والمشجعة للنادي ” الأهلي ” ، بالتوافد قبل قليل، إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك لحضور مباراة الإياب بين الراقي و السد القطري، مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن مباريات الدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

هذا كان الحساب الرسمي للنادي ” الأهلي ” ، بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، نشر صور لبعض الجماهير والمشجعين مع أطفالهم حاملين أعلام النادي الملكي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق إن شاء الله لفريق القلعة وللأمة الأهلاوية.

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