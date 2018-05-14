بالصور.. شاهد توافد جماهير ” الأهلى ” لمدينة الملك عبدالله
بدأت عدد من الجماهير الغفيرة والمشجعة للنادي ” الأهلي ” ، بالتوافد قبل قليل، إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك لحضور مباراة الإياب بين الراقي و السد القطري، مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن مباريات الدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.
هذا كان الحساب الرسمي للنادي ” الأهلي ” ، بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، نشر صور لبعض الجماهير والمشجعين مع أطفالهم حاملين أعلام النادي الملكي.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق إن شاء الله لفريق القلعة وللأمة الأهلاوية.