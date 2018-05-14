جولدمان ساكس يقترح صفقة بمليارات الدولارات في المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أن بنك “ جولدمان ساكس ” اقترح صفقة بمليارات الدولارات على كيان مملوك للحكومة السعودية.

وقالت المصادر إن “ جولدمان ساكس ” يوسع نشاطه في المملكة عبر زيادة عدد موظفيه في المملكة، والحصول على ترخيص للتداول بالأسهم في بورصة الرياض، بالإضافة للمشاركة في صفقات رئيسية، بما في ذلك الاكتتاب على سندات دولية تصدرها المملكة.

ويشار إلى أن “ جولدمان ساكس ” شارك من قبل في صفقات كبيرة، فقد قدم العام الماضي المشورة لشركة جبل عمر لدارسة اندماج محتمل مع شركة “أم القرى” للتنمية.

وأضاف المصادر : يرجح أن يدير “ جولدمان ساكس ” الاكتتاب العام لشركة “ أرامكو ” ، والذي قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم.