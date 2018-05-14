بالصور.. حجز عدد من المركبات المخالفة بالخرج

نايف المصارير(صدى):

شنت شعبة مرور محافظة الخرج، صباح اليوم الاثنين، حملات مرورية مكثفة على الطرق المجاورة لمدارس المحافظة وبعض الطرق الرئيسية طريق الملك فهد وطريق الملك عبدالله؛ سعيًا منها للقضاء على ظاهرة التفحيط والتجمهر الذي يصطحب عادةً نهاية اختبارات الطلاب خاصةً وأن اليوم هو نهاية اختبارات بعض طلاب صفوف الثانوية.

وأسفرت الحملات عن رصد عدة مركبات مخالفة وانتظار خروج الطلاب من المدارس، ما أدى إلى إيقاف المركبات التي تم رصدها بالكامل، بالإضافة إلى حجز عدد من المركبات لإرتكابها عدة مخالفات متنوعة أبرزها مخالفة وضع ملصقات على المركبة.

ونوهت شعبة مرور محافظة الخرج بأن حملتها مستمرة حتى القضاء على مثل تلك الظواهر المرورية السلبية وشددت على أنه لاتساهل مع كل من يخالف النظام المروري.