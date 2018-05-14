بالفيديو.. فتاة تشعل مواقع التواصل باستعراض شعرها المذهل بأحد الميادين

طوكيو(صدى):

أشعلت فتاة يابانية مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لها تستعرض خلاله طول وجمال شعرها أثناء وقوفها بأحد الميادين العامة.

ووقفت الفتاة أعلى عامود رخامي قصير بمنتصف الميدان، حيث بدأت في استعراض شعرها وسط متابعة وذهول المارة بالمكان الذين أبدوا إعجابهم بنعومته وطوله الذي فاق طولها بالكامل.