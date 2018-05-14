الإدمان يتمكن من طلاب إيران ويتجاوز الـ10 آلاف طالب

طهران(صدى):

صرح ” منصور كيايي ” رئيس لجنة مكافحة المخدرات بإيران، اليوم الإثنين، أن الإحصائيات خلال الفترة الأخيرة تشير إلى ارتفاع معدل نمو الإدمان بين الطلاب بنسبة لا تقل عن 1%، وأن وزارة التربية والتعليم أعربت مرارًا عن مخاوفها بشأن استخدام المواد المخدرة بين الطلاب في مختلف المراحل العمرية، حيث تجاوز عدد الطلاب المدمنين الـ 10 آلاف.

وقال ” كيايي ” ، فى تصريحات إعلامية، إن هؤلاء الطلاب جميعهم يحتاجون إلى العلاج، بالإضافة إلى أن هناك 100 ألف آخرين معرضين لخطر الإدمان، مشيرًا إلى أن الطلاب بعد الإقدام على الإدمان ينهالون عليه بشراسة.

وأضاف ” رئيس لجنة مكافحة المخدرات ” ، أن الـ 100 ألف طالب المعرضون لخطر الإدمان جربوا استخدام المواد المخدرة، لكنهم لم يصبحوا مدمنين بعد.