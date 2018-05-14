بعثة السد القطري تشيد بالاستقبال الحار من جانب ” الأهلي ” في جدة

طلال الغامدي(صدى):

أعرب موقع نادي السد القطري، عن سعادته بالاستقبال الحار من جانب مسؤولي النادي الأهلي بعد وصول الفريق القطري إلى جدة، لمواجهة الأهلي اليوم الإثنين في الدور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي إن البعثة القطرية لقيت استقبالًا مميزًا من جانب مسؤولي الأهلي.

وأكد على أن مسؤولي الأهلي وفروا كل سبل الراحة للبعثة القطرية، حتى تم إنهاء كافة إجراءات دخول الفريق المملكة.