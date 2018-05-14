بالفيديو.. ضبط مستودع لبيع قطاع الغيار المغشوشة في الرياض

عادل الحربي(صدى):

علق عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار على مقطع فيديو منشورعلى حسابه الشخصي، بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلا: ” بأنه يوثق مداهمة مرتكبي المخالفات الذين ضبطتهم الفرقة الرقابية للوزارة بمساندة شرطة الرياض، لحيازتهم وبيعهم قطع غيار سيارات مغشوشة، وصدر بحقهم حكم قضائي بالغرامة المالية ومصادرة السلع ” .

وكشف مقطع الفيديو عن مداهمة الفرقة الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار وشرطة منطقة الرياض لأحد محلات قطع غيار السيارات، يقوم بغش وتقليد وتزوير علامات تجارية مشهورة، من خلال استيراد قطع غيار غير معروفة وتخزينها في شقة قريبة، ثم يتم إعادة تعبئتها في كراتين جديدة تحمل علامات تجارية مشهورة .