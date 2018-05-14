” تكامل ” : 6 وظائف شاغرة بالرياض والطائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل ” ، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن فتح باب التقديم لحمَلة شهادة ” الثانوية العامة والدبلوم ” ، لشغل عدد من ” الوظائف الإدارية ” في قطاعات السياحة والفندقة بفروع إحدى الشركات المتعاقدة مع المركز ” شركة محجوب “، في مدينتي ” الرياض، والطائف “.

وأكد ” المركز “، على أنَّ التقديم بدأ منذ أمس الأحد، ومستمر حتي يوم 12 يوليو 2018، وأن الوظائف المتاحة هي : ” 2 موظف استقبال (الرياض)، و4 مبرمج رحلات سياحية ( الطائف).

وأوضح “المركز” أنه لمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى زيارة الرابط التالي: هنا .