بالفيديو.. انطلاق ” نيسان GT-R ” بقوة 1,850 حصان

موناكو فيل (صدى):

أثار سائق يستقل سيارة نيسان GT-R ، غضب شرطة المرور في دولة موناكو ، عقب إضافته عليها جناح ضخم جدا ورفارف عريضة وخفّض هيكلها، كما عدّل محركها ورفع قوتها إلى 1,850 حصان.

وتم إيقاف السائق الذي كان يتجول بالسوبركار اليابانية ، بواسطة الشرطة في دولة موناكو بعد جذبه اهتمام الجميع بضغطه دواسة البنزين بقوة لإبراز صوت المحرك أثناء تواجده في نفق.

السائق دفع المخالفة على الفور لشرطي المرور، لكن في النهاية مما يبدو لنا لم تعكّر الواقعة صفو مزاج مالك GT-R.