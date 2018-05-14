إيقاف مذيعة ” أنت مزيون ” للتحقيق معها
قررت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الاثنين، إيقاف المذيعة التي مازحت زميلتها على الهواء مباشرةً وهو يقوم بضبط موضع ” عقاله ” .
وأظهر مقطع فيديو المذيعة في التليفزيون الكويتي وهي تمازح زميلها المراسل التي كان يغطي أحد دوائر انتخابات المجلس البلدي قائلةً له: ” لاتعدل غترتك يانواف أنت مزيون ” .
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صقر[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 52 دقيقة
موشايفين انكم تبالغون
زميلها ومازحته وش فيها لوكان العكس يمكن نعتبره تحرش😃
أما هي عادي والله
🌴🌴يازين الصجراء🐪🐪[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 42 دقيقة
يعني لو فيديو كليب وضمته عادي أما تقوله مزيون محاكمة على طول😂😂شر البلية مايضحك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47038 ] نشر منذ 41 دقيقة
تستاهل قليلة الحياء ,,
🌴🌴يازين الصحراء🐪🐪[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 38 دقيقة
نصيحة قولي لهم هو مو مزيون بس حبيت أرفع معنوياته للعطاء أكثر عبر الشاشة😂😂
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10577 ] نشر منذ 36 دقيقة
الحين خليه يفيدج المزيون 😂😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1643 ] نشر منذ 35 دقيقة
معذورة ياهوه
لأنها مو لاقية احد يطل فيها كلها فم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16757 ] نشر منذ 23 دقيقة
طلعت بالغلط يمكن 😜