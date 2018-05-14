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إيقاف مذيعة ” أنت مزيون ” للتحقيق معها

إيقاف مذيعة ” أنت مزيون ” للتحقيق معها
خالد الظفيري(صدى):

قررت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الاثنين، إيقاف المذيعة التي مازحت زميلتها على الهواء مباشرةً وهو يقوم بضبط موضع ” عقاله ” .

وأظهر مقطع فيديو المذيعة في التليفزيون الكويتي وهي تمازح زميلها المراسل التي كان يغطي أحد دوائر انتخابات المجلس البلدي قائلةً له: ” لاتعدل غترتك يانواف أنت مزيون ” .

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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 52 دقيقة

موشايفين انكم تبالغون
زميلها ومازحته وش فيها لوكان العكس يمكن نعتبره تحرش😃
أما هي عادي والله

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 42 دقيقة

يعني لو فيديو كليب وضمته عادي أما تقوله مزيون محاكمة على طول😂😂شر البلية مايضحك

[ عدد التعليقات: 47038 ] نشر منذ 41 دقيقة

تستاهل قليلة الحياء ,,

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 38 دقيقة

نصيحة قولي لهم هو مو مزيون بس حبيت أرفع معنوياته للعطاء أكثر عبر الشاشة😂😂

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