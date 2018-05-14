إيقاف مذيعة ” أنت مزيون ” للتحقيق معها

خالد الظفيري(صدى):

قررت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الاثنين، إيقاف المذيعة التي مازحت زميلتها على الهواء مباشرةً وهو يقوم بضبط موضع ” عقاله ” .

وأظهر مقطع فيديو المذيعة في التليفزيون الكويتي وهي تمازح زميلها المراسل التي كان يغطي أحد دوائر انتخابات المجلس البلدي قائلةً له: ” لاتعدل غترتك يانواف أنت مزيون ” .

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