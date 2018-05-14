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الشهري جاهز لمونديال روسيا

الشهري جاهز لمونديال روسيا
طلال الغامدي(صدى):

أكد لاعب المنتخب الوطني يحيى الشهري، أنه تمكن من الوصول لنفس المعدل اللياقي لزملائه رغم انضمامه إلى معسكر ماربيا في النصف الثاني من المرحلة الإعدادية، لافتًا إلى أن السبب يرجع لالتزامه في الفترة الماضية ببرنامج بدني مكثف منحه جاهزية تامة مع اقتراب كأس العالم.

وأوضح ” الشهري ” أن المعسكر انعكست إيجابياته على اللاعبين، وهو ما ظهر بشكل واضح في المباراة الودية الماضية التي فاز بها الأخضر بهدفين نظيفين على نظيره الجزائري.

وقال لاعب الأخضر: ” الجميع في جاهزية تامة للمشاركة في المباراة المقبلة أمام اليونان كبروفة أخيرة في المرحلة الرابعة لخطة الإعداد ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 47 دقيقة

ننتظر ونري ماسيفعله في المباراة القادمة ونقيمة هل اصبح افضل ام لا

[ عدد التعليقات: 576 ] نشر منذ 45 دقيقة

نتمني له النجاح والتقدم والتوفيق وان يكون افضل وافضل

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