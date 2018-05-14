5 جمل لا تطيق المرأة سماعها في رمضان

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات العامة ، أنه يجب على الزوج أن يكون أكثر حرصاً في التعامل مع زوجته في شهر رمضان الكرين ، حتى لا تتفاقم الأمور بينهما، حيث أنه في هذا الشهر تزدحم الأعمال على المرأة بين الواجبات العائلية، وإعداد وجبتي الإفطار والسحور، فتكون في حالة من التعب والإرهاق، ويصل بها الأمر أنها لا تطيق سماع بعض الجمل والكلمات من زوجها لأنها تُثير غضبها.

ومن أبرز تلك الجمل والأشياء التي تُغضب الزوجة في الشهر الفضيل:

1- هل اشتريتِ طلبات المنزل؟

2- لن أستطيع فعل ذلك الأمر، سأخلد للنوم

3- يبدو على وجهكِ الإنهاك

4- تبدو عليكِ زيادة الوزن

5- ماذا سنأكل اليوم؟