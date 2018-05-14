5 جمل لا تطيق المرأة سماعها في رمضان
قالت خبيرة في العلاقات العامة ، أنه يجب على الزوج أن يكون أكثر حرصاً في التعامل مع زوجته في شهر رمضان الكرين ، حتى لا تتفاقم الأمور بينهما، حيث أنه في هذا الشهر تزدحم الأعمال على المرأة بين الواجبات العائلية، وإعداد وجبتي الإفطار والسحور، فتكون في حالة من التعب والإرهاق، ويصل بها الأمر أنها لا تطيق سماع بعض الجمل والكلمات من زوجها لأنها تُثير غضبها.
ومن أبرز تلك الجمل والأشياء التي تُغضب الزوجة في الشهر الفضيل:
1- هل اشتريتِ طلبات المنزل؟
2- لن أستطيع فعل ذلك الأمر، سأخلد للنوم
3- يبدو على وجهكِ الإنهاك
4- تبدو عليكِ زيادة الوزن
5- ماذا سنأكل اليوم؟
طلال[ عدد التعليقات: 576 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ليس رمضان فقط يجب أن يهتموا بالتعامل معها جيدا في جميع الأوقات
ماجد[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههه حقا في رمضان النساء لا يتحملون اي شئ حتي أنفسهم 😂😂
صقر[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة
غلطان ياخوي ماجد واللّه العظيم الحرمة تتحمل أكثر من الرجال في رمضان
تطبخ وتنفخ غير الإهتمام بالولاد
والرجال مشوار بالسيارة يجيب الأغراض وينسدح
هذا إذا ماكان متسوق قبل
وإذا هو مدخن الله لايشوفك فيه يصير مسخرة اللّه يعين الحرمة على الرجاجيل الكسالى
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8903 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه☺ايه الجمل تيه😁
رااايق[ عدد التعليقات: 4715 ] نشر منذ 39 دقيقة
اللي ينشغلون ويشتغلووو بالمطبخ الله يكون في عونهم **!!
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ويعطيهم ألف عافيه * (^_^) **
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10577 ] نشر منذ 31 دقيقة
الطلبات نكون مخلصينها من قبل بفترة كافيه ☺..
الانهاك اكيد يجي من تعب الطبخ .. الشغالة تغسل الاواني 😁😁✌..
زيادة الوزن لابد تصير ولو بشكل خفيف كله من الاكل من بعد الفطؤر لين السحؤر 😁✌ ..
ماذا نأكل ؟
كل يؤم ناكل صنفين او ثلاثة وتكفيييي وزودد .. ✌☺ ..
اهم شي توفر الراحة الكافيةة مع قليلا من كلمات المدح والاطراء والثناءء
ونصومم بلا ارهاق نفسي او جسدي 🙊😍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16757 ] نشر منذ 1 دقيقة
من جد الله يكتب الأجر بس 🌸