حفل زفاف لعروسين يتحول إلى جنازة بطريقة مروعة

برازيليا(صدى):

شهدت إحدى الكنائس بالبرازيل ، حادث ماساوي حيث تحولت تحضيرات حفل زفاف عروسين ، إلى جنازة لتشييع جثمانهما ، عقب تعرضهما لحادث سير قبل ساعات من زفافهما .

وكان لقي العروسان ” رودريغو ولوانا ” ، حتفهما في حادث سير مميت، حين كانا في طريقهما إلى المنزل لوضع آخر اللمسات على يومهما الكبير.

وقالت الشرطة البرازيلية في تعليقها على الحادث ، إن سيارة العروسين اصطدمت بسيارة أخرى، حين كان رودريغو يحاول تجاوز مركبة أخرى على الطريق السريع 184 في البرازيل.

وأدت الحادثة إلى وفاة العروسة لوانا وسائق السيارة الأخرى على الفور، فيما لفظ رودريغو أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرا بجروحه الخطيرة ، وتم تشييع جثمانهما بالكنيسة التي كان تم التحضير بها لزفافهما في نفس اليوم .