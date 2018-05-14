بعد تنازله عن المتسبب بقتل ابنه.. أمير عسير يستقبل ” آل مجمل “

أبها(صدى):

قام أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين، باستقبال المواطن سعد بن حسن آل مجمل، اليوم الاثنين بمكتبه بالإمارة، حيث تنازل المواطن ” سعد ” عن المتسبب في مقتل ابنه.

وفي هذا السياق، أوضح الأمير فيصل، أن المواطن قام بالتنازل لوجه الله تعالي، وهو عمل عظيم وأجره كبير، كما اعتبرها بادرة إنسانية نبيلة.

يُذكر أن هذا الاستقبال جاء على خلفية إصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي، وإخوان المقتول حسين بن سعد آل مجمل، وفارس بن سعد آل مجمل، والمواطن مسفر بن علي بن مسفر آل مهدي.