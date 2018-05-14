وظائف شاغرة بشركة ” صدارة ” للكيميائيات في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” صدارة ” للكيميائيات، عدة وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك للعمل بمجمعها الكيميائي في مقر الشركة بالجبيل، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

IT Change Management Specialist

IT Applications Architect

Planning & Scheduling Superintendent

HR Specialist

HR Policies Specialist

Sr. Cost Accounting

Sr. EH&S Compliance Technician

Sr. Learning & Development Specialist

وأوضحت الشركة، أن يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال الدخول عبر الرابط التالي: هنا