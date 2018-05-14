وظائف شاغرة بشركة ” صدارة ” للكيميائيات في الجبيل
توفر شركة ” صدارة ” للكيميائيات، عدة وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك للعمل بمجمعها الكيميائي في مقر الشركة بالجبيل، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
IT Change Management Specialist
IT Applications Architect
Planning & Scheduling Superintendent
HR Specialist
HR Policies Specialist
Sr. Cost Accounting
Sr. EH&S Compliance Technician
Sr. Learning & Development Specialist
وأوضحت الشركة، أن يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال الدخول عبر الرابط التالي: هنا
ماجد[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 56 دقيقة
من افضل الشركات (صداره) ويبغي الجميع أن يتوظف بها ✋
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 50 دقيقة
انا اعجبني اسماء الوظائف لقيت كلها تناسب المؤهلات للشباب السعودي