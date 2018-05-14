بالفيديو.. رد وزير النقل عن المشاهد التمثيلية المتزامنة مع زيارته لأبها
أبرز تقرير تلفزيوني، إجابة وزير النقل نبيل العمودي، على سؤال خاص بالاستعدادات التي سبقت زيارته لمدينة أبها.
وقام مراسل قناة ” الإخبارية ” بطرح سؤال على الوزير مفاداه الآتي: ” يقال أن هناك معدات نزلت بمواقع مشاريع متعسرة بسبب زياراتك لمدينة أبها، ما ردك عليها؟ ” ، ليأتي رد الوزير بالالتفات والسير وعدم الرد على إجابة المراسل.
ويأتي ذلك على خلفية زيارة وزير النقل المشابهة لزيارة وزيرة الصحة، حيث زار ” أبها ” فقط دون محافظات الجنوب.
ووفقًا لما ذكره المراسل، فالإعلاميين لم يكونوا على إطلاع بزيارة الوزير لمدينة أبها، إلا أنهم التقوا به بعد وليمة الغداء التي أُعدت له بفندق قصر أبها.
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 51 دقيقة
وين سمو سيدي محمد بن سلمان عن الاشكال هذي
غندورة[ عدد التعليقات: 9452 ] نشر منذ 36 دقيقة
رد الوزير ’’بالإلتفات‘‘ والسير وعدم الرد على إجابة المراسل😳
كل ما قلت له : يابن الحلال !
[ المحبة عطا / وآنت بخيل ]
إلتفت يمي وهو عجل وقال !
[ لذّةّ الحُب في الشيء القليل ]😍
خالد[ عدد التعليقات: 874 ] نشر منذ 22 دقيقة
استثمر الاموال في شركاته وترك الطرق محفره وتشققات جميع طرق المملكه للاسف متهالكه واولها طريق الرياض الطايف مع العلم بان الدوله تدفع الملايين وهذا محلك راوح وين الامير محمد عن هذا الوزير الفاسد حسبي الله عليه