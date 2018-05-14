بالفيديو.. رد وزير النقل عن المشاهد التمثيلية المتزامنة مع زيارته لأبها

أبها(صدى):

أبرز تقرير تلفزيوني، إجابة وزير النقل نبيل العمودي، على سؤال خاص بالاستعدادات التي سبقت زيارته لمدينة أبها.

وقام مراسل قناة ” الإخبارية ” بطرح سؤال على الوزير مفاداه الآتي: ” يقال أن هناك معدات نزلت بمواقع مشاريع متعسرة بسبب زياراتك لمدينة أبها، ما ردك عليها؟ ” ، ليأتي رد الوزير بالالتفات والسير وعدم الرد على إجابة المراسل.

ويأتي ذلك على خلفية زيارة وزير النقل المشابهة لزيارة وزيرة الصحة، حيث زار ” أبها ” فقط دون محافظات الجنوب.

ووفقًا لما ذكره المراسل، فالإعلاميين لم يكونوا على إطلاع بزيارة الوزير لمدينة أبها، إلا أنهم التقوا به بعد وليمة الغداء التي أُعدت له بفندق قصر أبها.