الهلال يفاضل بين إيطاليا والنمسا لمعسكر الموسم القادم
غادر مدير نادي الهلال فهد المفرج إلى إيطاليا، اليوم الاثنين، برفقة الإداري وليد القاسم؛ لاعتماد المقر المناسب لمعسكر الفريق الإعدادي خلال الموسم القادم.
وأوضح الحساب الرسمي للنادي على ” تويتر ” ، أنه يتم المفاضلة بين إيطاليا والنمسا لإقامة المعكسر الذي سيحتضن معسكر الفريق الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.
يُذكر أن معسكر الهلال الخارجي سيبدأ مطلع يوليو القادم ويستمر لمدة 3 أسابيع، حيث سيتم عرض البرنامج المقترح على المدير الفني الجديد لاعتماده.
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 1 ساعة
انا اقول ايطاليا افضل
ابو عاصم[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
وانا اقول العالميه صعبه وقويه
sada[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
وانا اقول شهر مبارك