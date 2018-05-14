الهلال يفاضل بين إيطاليا والنمسا لمعسكر الموسم القادم

نواف السالم(صدى):

غادر مدير نادي الهلال فهد المفرج إلى إيطاليا، اليوم الاثنين، برفقة الإداري وليد القاسم؛ لاعتماد المقر المناسب لمعسكر الفريق الإعدادي خلال الموسم القادم.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي على ” تويتر ” ، أنه يتم المفاضلة بين إيطاليا والنمسا لإقامة المعكسر الذي سيحتضن معسكر الفريق الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

يُذكر أن معسكر الهلال الخارجي سيبدأ مطلع يوليو القادم ويستمر لمدة 3 أسابيع، حيث سيتم عرض البرنامج المقترح على المدير الفني الجديد لاعتماده.