الأهلي يبحث عن الفرصة الأخيرة أمام السد القطري

طلال الغامدي(صدى):

يواجه النادي الأهلي و السد القطري، اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن إياب دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بهدف لكي يتأهل إلى الدور المقبل ، كما تعد الفرصة الأخيرة لإنقاذ موسمه الخالي من البطولات، وذلك بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الماضي الذي جمع فريقين.

ويبحث النادي الأهلي عن الفوز في المباراة بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبالي، لمواصلة مشواره في المسابقة القارية التي يبحث عن لقبه الأول فيها، بعد حلوله وصيفًا عامي 1985 ” النسخة القديمة ” و2012، بينما يغيب عن الفريق تيسير الجاسم وسعيد المولد وياسر المسيليم الموجودين مع المنتخب الذي يستعد لخوض نهائيات مونديال روسيا 2018، وحسين المقهوي وعلي عواجي للإصابة.