حفل غنائي لشيرين عبدالوهاب في المملكة يونيو المقبل

نورة الشهري(صدى):

عبرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن سعادتها لإحيائها حفل غنائي بالمملكة، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكتبت شيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، “ سيدات جدة والسعودية الجُمال، مبسوطة إن أول حفلة ليا في السعودية هتكون معاكم إن شاء الله يوم 19 يونيو في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية ” .

ومن المقرر أن يكون هذا الحفل للنساء فقط وغير مختلط، ويأتي ضمن مجموعة من الفعاليات التي تحتضنها مدينة جدة، وأقرتها هيئة الترفيه في السعودية، في إطار سلسلة من الحفلات، يحييها نخبة من الفنانين العرب.