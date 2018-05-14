بالأسماء.. ” التعليم ” : تعيين 92 معلما ومعلمة على المستوى السادس

حمود العنزي(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، قرارًا بتعيين 92 معلمًا ومعلمة على المستوى السادس، مؤكدة على أهمية مباشرتهم للعمل بعد صدور القرار خلال مدة 15 يومًا من تاريخ إبلاغهم قرار التعيين، مشترطة ألا يكون مبتعثًا للدراسة أو في إجازة لفترة طويلة أو مكفوف اليد عن العمل.

وأوضحت الوزارة، أن هذه التعيينات جاءت لمن حصلوا على مؤهلات علمية نتيجة ابتعاثهم أو إيفادهم للدراسة بقرار من لجنة تدريب وابتعاث الخدمة المدنية، أو لجان التدريب والابتعاث ذات الصلاحية عن طريق الجهة التي يعملون بها مباشرة دون مفاضلة أو مسابقة.

كما أشارت ” التعليم ” ، إلى أن المعلمين والمعلمات يعينون بحسب الوظائف المتوفرة، والتي تتناسب مع مؤهلاتهم، وذلك طبقًا لما تضمنه دليل تصنيف الوظائف التعليمية الحاصلين على درجة الماجستير والمستحقين للمستوى السادس.

وجاءت أسماء المعلمين والمعلمات الذين صدر القرار بتعيينهم على النحو التالي: