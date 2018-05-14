” الداخلية ” تنفذ القصاص في مواطن قتل آخر بخميس مشيط

واس(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا َيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / هادي بن حسن بن هادي المشيخي ـ سعودي الجنسية – على قتل / أحمد بن زيد بن فواز أبو طالب – سعودي الجنسية -، وذلك بأخذ المجني عليه إلى منطقة صحراوية وتركه بها متعمداً دون إسعافه والإبلاغ عنه وتكتمه على مكان تواجده مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ هادي بن حسن بن هادي المشيخي – سعودي الجنسية – اليوم الأثنين الموافق 28/ 8 / 1439هـ في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.