بعد محاولتهم تهريب 14 حمار.. تفاصيل العقوبات التي تنتظر المتورطين بالقضية
بعد أن تمكنت شرطة بني سعد بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، من احباط محاولة تهريب 14 حمارًا، واصلت الشرطة تحقيقاتها حيث تم استدعاء مجموعة من الأشخاص من بينهم مالك المركبة الناقلة للحمير وبعض من له صلة بتلك الواقعة.
وعن العقوبات التي تلاحقهم، ينتظر السائق الباكستاني عقوبتان، أولاهما تهريب الحمير، والثانية تهريب ثلاثة من اليمنيين المجهولين عبر المركبة نفسها التي كانت تنقل الحمير.
وستنقل قضية ” الباكستاني ” إلى مرحلتها الأخيرة، بعد انتهاء التحقيقات وتحديد العقوبة إلى الجوازات؛ لاتخاذ إجراءاتها فيما يخصها.
وستقوم الجهات الأمنية، بإحالة القضية لجهة الاختصاص وهى ” الزراعة ” ، بعد مجريات التحقيق ومعرفة الدوافع وراء نقل تلك الحمير. يُذكر أن شرطة بني سعد بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، قامت بإحباط محاولة تهريب 14 حمارًا عبر مركبة من نوع ” دينا ” تورط فيها سائق باكستاني الجنسية، برفقته 3 وافدين يمنيين بدون إقامات نظامية.
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خديجه[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف وصل حال الناس لها المستوى بيستاهلوا عقوبه السجن والله
طلال[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعنى مااكتفى بتهريب الحمير الله لا يوفقك😠😠😠
همس[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله حرام اللى بيصير الناس صار فيها اللى بيكفيها وكمان تهريب حمير هاد كتييير والله حسبي الله!!!؟؟😕
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق
غندورة[ عدد التعليقات: 9452 ] نشر منذ 23 دقيقة
تهريب حمير و تهريب ثلاثة من اليمنيين المجهولين >>> كلبوهم حمير.
حسبي الله علاكم مابقى شئ ماهربتوه حتى الحمير😂
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 15 دقيقة
حسبي الله عليهم ،،الله ينتقم منهم.
ملوكلي[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 5 دقائق
أحلى شاورما لحم صاروووخ وكثر شطه الموسم بدأ والسمبوسه والمنتو واليغمش محتاجه مفرررروم عاد الحمار كله لحم الله يكرمكم
الأجانب وصخين لا يغركم ديكور المطعم والله ماخلو شي حمير وكلاب وخيول وبسسه أهم شي يطلع فلوس والفرامه الشعب الكسول