بعد محاولتهم تهريب 14 حمار.. تفاصيل العقوبات التي تنتظر المتورطين بالقضية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بعد أن تمكنت شرطة بني سعد بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، من احباط محاولة تهريب 14 حمارًا، واصلت الشرطة تحقيقاتها حيث تم استدعاء مجموعة من الأشخاص من بينهم مالك المركبة الناقلة للحمير وبعض من له صلة بتلك الواقعة.

وعن العقوبات التي تلاحقهم، ينتظر السائق الباكستاني عقوبتان، أولاهما تهريب الحمير، والثانية تهريب ثلاثة من اليمنيين المجهولين عبر المركبة نفسها التي كانت تنقل الحمير.

وستنقل قضية ” الباكستاني ” إلى مرحلتها الأخيرة، بعد انتهاء التحقيقات وتحديد العقوبة إلى الجوازات؛ لاتخاذ إجراءاتها فيما يخصها.

وستقوم الجهات الأمنية، بإحالة القضية لجهة الاختصاص وهى ” الزراعة ” ، بعد مجريات التحقيق ومعرفة الدوافع وراء نقل تلك الحمير. يُذكر أن شرطة بني سعد بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، قامت بإحباط محاولة تهريب 14 حمارًا عبر مركبة من نوع ” دينا ” تورط فيها سائق باكستاني الجنسية، برفقته 3 وافدين يمنيين بدون إقامات نظامية.

اقرأ أيضًا :