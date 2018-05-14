وظائف معلمي حلقات بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العلا
كشفت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العلا، عن حاجتها لتعيين معلمي حلقات ” مواطنين ” فقط.
وأبرزت الجمعية الشروط والمواصفات، التي جاءت وفقًا للتالي:
– رواتب وحوافز مالية تصل إلى 4000 ريال
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية
– الدوام خلال الفترة المسائية فقط
أما فيما يتعلق بالشروط:
– شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– اجتياز المقابلة الشخصية والدورة المكثفة .
– حافظاً لجزأين من القرآن الكريم على الأقل مع سلامة التلاوة .
وأشارت الجمعية إلى أن التقديم سيكون بمقر الجمعية من 1 لـ 20 رمضان، من الساعة 10 لـ 12 صباحًا ومساءً.
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 1 ساعة
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