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وظائف معلمي حلقات بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العلا

وظائف معلمي حلقات بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العلا
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العلا، عن حاجتها لتعيين معلمي حلقات ” مواطنين ” فقط.

وأبرزت الجمعية الشروط والمواصفات، التي جاءت وفقًا للتالي:

– رواتب وحوافز مالية تصل إلى 4000 ريال

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية

– الدوام خلال الفترة المسائية فقط

أما فيما يتعلق بالشروط:

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– اجتياز المقابلة الشخصية والدورة المكثفة .

– حافظاً لجزأين من القرآن الكريم على الأقل مع سلامة التلاوة .

وأشارت الجمعية إلى أن التقديم سيكون بمقر الجمعية من 1 لـ 20 رمضان، من الساعة 10 لـ 12 صباحًا ومساءً.

 

 


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