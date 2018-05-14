وظائف معلمي حلقات بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العلا

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العلا، عن حاجتها لتعيين معلمي حلقات ” مواطنين ” فقط.

وأبرزت الجمعية الشروط والمواصفات، التي جاءت وفقًا للتالي:

– رواتب وحوافز مالية تصل إلى 4000 ريال

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية

– الدوام خلال الفترة المسائية فقط

أما فيما يتعلق بالشروط:

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– اجتياز المقابلة الشخصية والدورة المكثفة .

– حافظاً لجزأين من القرآن الكريم على الأقل مع سلامة التلاوة .

وأشارت الجمعية إلى أن التقديم سيكون بمقر الجمعية من 1 لـ 20 رمضان، من الساعة 10 لـ 12 صباحًا ومساءً.