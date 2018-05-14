ارتفاع عدد منصات التنقيب الأمريكية.. وأسعار النفط تتراجع
أظهر تقرير شركة الخدمات النفطية ” بيكر هيوز ” الجمعة الماضية، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة؛ ما أدى إلى تراجع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين.
وفي السياق نفسه، زاد عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من مايو بواقع 10 منصات إلى 844 منصة وهي أعلى مستوياتها منذ 2015؛ بينما تراجعت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو 0.33% ووصلت إلى مستوى 70.47 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار عقود خام برنت تسليم يوليو 0.51% عند 76.73 دولار، في تمام الساعة 9:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
طلال[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 1 ساعة
يطلع ولايهبط الشعب مسكين مازال في تقشف
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههه معك حق ياااخ طلال والله كل يوم يطلع ويهبط والشعب مازال كما هو
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 1 ساعة
كم عددهن صار