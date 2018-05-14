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  3. دكتورة خلود برفقة زوجها وسط زهور الطبيعة

دكتورة خلود برفقة زوجها وسط زهور الطبيعة

دكتورة خلود برفقة زوجها وسط زهور الطبيعة

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3630 ] نشر منذ 37 دقيقة

كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه-واحد بين الزهور وواحد في البر عند الضبان وواحد في الجو واخر في البحر بين الأمواج-وفي الأول والأخير-كل شي مسجل ومكتوب-

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