صورة ساحرة لطالب يذاكر دروسه أعلى قمم الجبال
مشهد خلاب لطالب يذاكر دروسه فوق سطح منزل أعلى قمم الجبال رصدت صورة مشهدًا ساحرًا لطالب جالس على سطح أحد المنازل التي تقع أعلى قمم الجبال بمحافظة فيفاء في منطقة جازان.
والمبهر في الصورة، هو ظهور الطالب يذاكر دروسه بانهماك، ممسكًا بقلمه وأوراقه والآلة الحاسبة، وسط هذه الأجواء الخلابة، والمساحات الخضراء التي تحيط به في أعالي الجبال.
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرزقنا الجنه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 1 ساعة
اسأل الله له التوفيق انا لا اعرفه ولكن انا فخور بأبناء وطني واثق في قدراتهم ولكن لدي نصيحه لهم اذا استطعت ايصالها لهم وهي عدم الخوف مطلقا
طلال[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله ماشاء الله , الله اكبر سبحان الخالق المبدع , الله يحفظه ويوفقه ويجعله في اعلي المراتب والمناصب مستقبلا
حك[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 29 دقيقة
جازان كلها حياة جبل بحر اودية سهول جزر و انا ههههههه …. الله يحفظ بلادنا و كل من و ما فيها يا رب ..