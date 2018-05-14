صورة ساحرة لطالب يذاكر دروسه أعلى قمم الجبال

تركي السالم(صدى):

مشهد خلاب لطالب يذاكر دروسه فوق سطح منزل أعلى قمم الجبال رصدت صورة مشهدًا ساحرًا لطالب جالس على سطح أحد المنازل التي تقع أعلى قمم الجبال بمحافظة فيفاء في منطقة جازان.

والمبهر في الصورة، هو ظهور الطالب يذاكر دروسه بانهماك، ممسكًا بقلمه وأوراقه والآلة الحاسبة، وسط هذه الأجواء الخلابة، والمساحات الخضراء التي تحيط به في أعالي الجبال.