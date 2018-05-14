عراك بين مدرس واحد طلابه

الإثنين 14
مايو
لا ويطالب البعض منهم
بعودة هيبة المعلم
هيبة انه يرجع مصارع ثيران
مثل هذا الثور الهائج
هذا وانت تدعي ادعاء انك مربي اجيال
وقيم ومثل واخلاق عقلك اصغر من عقل البعوض
تحط عقلك بعقل مراهق طائش
تعال يا شوقي تعال رحمك الله
يا من شعرت
كاد المعلم ان يكون رسولا؟؟؟
يا أَيُّها الرَجُلُ المُعَلِّمُ غَيرَهُ
هَلا لِنَفسِكَ كانَ ذا التَعليمُ
تَصِفُ الدَّواءَ لِذي السَّقامِ وَذي الضَّنا
كيما يَصحّ بِهِ وَأَنتَ سَقيمُ
وَتَراكَ تُصلِحُ بالرشادِ عُقولَنا
أَبَداً وَأَنتَ مِن الرَّشادِ عَديمُ
فابدأ بِنَفسِكَ فانهَها عَن غَيِّها
فإِذا اِنتَهَت عَنهُ فأنتَ حَكيمُ
فَهُناكَ يُقبَلُ ما تَقولُ وَيَهتَدي
بِالقَولِ منك وَينفَعُ التعليمُ
لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتأتيَ مِثلَهُ
عارٌ عَلَيكَ إِذا فعلتَ عَظيمُ
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🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 36 دقيقة
لا ويطالب البعض منهم
بعودة هيبة المعلم
هيبة انه يرجع مصارع ثيران
مثل هذا الثور الهائج
هذا وانت تدعي ادعاء انك مربي اجيال
وقيم ومثل واخلاق عقلك اصغر من عقل البعوض
تحط عقلك بعقل مراهق طائش
تعال يا شوقي تعال رحمك الله
يا من شعرت
كاد المعلم ان يكون رسولا؟؟؟
يا أَيُّها الرَجُلُ المُعَلِّمُ غَيرَهُ
هَلا لِنَفسِكَ كانَ ذا التَعليمُ
تَصِفُ الدَّواءَ لِذي السَّقامِ وَذي الضَّنا
كيما يَصحّ بِهِ وَأَنتَ سَقيمُ
وَتَراكَ تُصلِحُ بالرشادِ عُقولَنا
أَبَداً وَأَنتَ مِن الرَّشادِ عَديمُ
فابدأ بِنَفسِكَ فانهَها عَن غَيِّها
فإِذا اِنتَهَت عَنهُ فأنتَ حَكيمُ
فَهُناكَ يُقبَلُ ما تَقولُ وَيَهتَدي
بِالقَولِ منك وَينفَعُ التعليمُ
لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتأتيَ مِثلَهُ
عارٌ عَلَيكَ إِذا فعلتَ عَظيمُ