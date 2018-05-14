تعليم حفر الباطن تكشف تفاصيل جديدة بشأن فصل 300 موظف

نايف السالم(صدى):

كشف إبراهيم بن صالح السليمان، المتحدث الرسمي لتعليم حفرالباطن، تفاصيل جديدة حول استغناء الإدارة التعليمية بالمحافظة عن 300 موظف على بند الأجر اليومي، وذلك بعد مطالبة عددًا منهم بمعالجة وضعهم، لافتين إلى الالتزامات التي تقع على عاتقهم، والتي لا تحتمل التأجيل.

حيث أكد ” السليمان ” ، أن قرار الاستغناء عن هؤلاء الموظفين، جاء بناءً على توجيه وزاري أفاد بعدم تجديد عقود موظفي بند الأجر اليومي، مشيرًا إلى أن الإدارة تبذل ما في وسعها لخدمتهم، متمنيًا لهم التوفيق.

ولفت المتحدث باسم تعليم حفر الباطن، إلى أنه خلال السنوات الماضية، قد تم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالإدارة، وكانت الفرصة متاحة الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات، ومن ضمنهم موظفي الأجراليومي، وبالفعل تم تعيين عدد منهم وفقًا للمفاضلة والفرص المتاحة.

جدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد دشنوا هاشتاقًا بعنوان: ” #تعليم_الحفر_يفصل_300_موظف ” ، والذي شهد تفاعلًا واسعًا من قِبل المغردون.