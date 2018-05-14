تفاصيل قضية السطو على بنكين بـ ” جدة ” قبل 16 عام
قامت وزارة الداخلية أمس، بتنفيذ حكم القتل في زعيم العصابة الذي ارتكب جريمة السطو على بنكي الراجحي والسعودي الفرنسي بجدة قبل 16 عامًا.
وبالتطرق لتفاصيل هذه القضية التي أنهت ” الداخلية ” فصولها أمس، قام 4 ملثمين بالسطو على بنك الراجحي على طريق المدينة بجدة، وأطلقوا النار على سقف البنك؛ لإرهاب الموظفين والعملاء.
حيث قام بعضهم بسحب مدير البنك من مكتبه، والتوجه به إلى الصرافين وسلب مبلغ تجاوز 85 ألف ريال، ثم لاذوا بالفرار، لتقدم ذات العصابة بعد مدة وجيزة على فرع البنك السعودي الفرنسي بحي البوادي على طريق الملك فهد بجدة، كما أطلقوا النار في البنك؛ لإرهاب الحضور، كما سلبوا مبلغ 190 ألف ريال.
وكانت أجهزة الأمن بجدة ألقت القبض على 4 جناة، ثلاثة سعوديين ومقيم باكستاني، في اليوم التالي للجريمة الثانية، كما تبين أنهم من نفذوا جريمة السطو على بنك الراجحي كذلك.
ماجد[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخبر بعد 16 عام لسه متذكرين !!
طلال[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه الانواع من البشريه والتي تحدث البلبله داخل البلد وارباك اهلها والسطو على الاموال وإنتهاك حرماتها لا تقل شيئاً عن الارهاب ، فليس لها مقراً سوى الجحيم وبئس القرار.
خديجه[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال تعالى:((ان الذينا يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلو او يصلبو او تقطع ايدهم وارجلهم من خلاف او ينفو من الارض )) اللهم احفظ شباب المسلمين.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي يالله ونعم الوكيل على كل شخص يدخل ويكتب كلام ماله داعي الميت مايجوز عليه الى الرحمه ، وفي ظلم بالموضوع كم جرايم صارت اخس والعن من ذي وغير كذا نص الكلام الي مكتوب كذب حسبي يالله ونعم الوكيل الله يجعل مثواه الجنه هناك ع الاقل مافي ظلم زي الي عاشه هنا ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47020 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على تنفيذ شرع الله فيهم ، عقاباً لهم وتأديباً لمن تسول له نفسه ان يعمل ماعملوا ,,
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 1 ساعة
دام عزك يا وطن
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7141 ] نشر منذ 52 دقيقة
الحمدلله على تطبيق شرع الله صحيح انه مدة طويلة بس العبرة بالنهاية
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3108 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يحفظنا ويستر علينا