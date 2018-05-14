تفاصيل قضية السطو على بنكين بـ ” جدة ” قبل 16 عام

نايف السالم(صدى):

قامت وزارة الداخلية أمس، بتنفيذ حكم القتل في زعيم العصابة الذي ارتكب جريمة السطو على بنكي الراجحي والسعودي الفرنسي بجدة قبل 16 عامًا.

وبالتطرق لتفاصيل هذه القضية التي أنهت ” الداخلية ” فصولها أمس، قام 4 ملثمين بالسطو على بنك الراجحي على طريق المدينة بجدة، وأطلقوا النار على سقف البنك؛ لإرهاب الموظفين والعملاء.

حيث قام بعضهم بسحب مدير البنك من مكتبه، والتوجه به إلى الصرافين وسلب مبلغ تجاوز 85 ألف ريال، ثم لاذوا بالفرار، لتقدم ذات العصابة بعد مدة وجيزة على فرع البنك السعودي الفرنسي بحي البوادي على طريق الملك فهد بجدة، كما أطلقوا النار في البنك؛ لإرهاب الحضور، كما سلبوا مبلغ 190 ألف ريال.

وكانت أجهزة الأمن بجدة ألقت القبض على 4 جناة، ثلاثة سعوديين ومقيم باكستاني، في اليوم التالي للجريمة الثانية، كما تبين أنهم من نفذوا جريمة السطو على بنك الراجحي كذلك.