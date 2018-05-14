مطالبات في الشورى بتغليظ العقوبة للحد من العنف
ناشد عضوان بمجلس الشورى بإلزامية الكشف الطبي النفسي على المعنف وتغليظ العقوبة للحد من قضايا العنف في المجتمع، كما انتقدا طول الإجراءات في مثل هذه الحالات.
وأكد عضوا الشورى على ضرورة الشراكة بين وزارتي الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، كما قالت نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتورة مستورة الشمري: ” نقف موقف الرصد والمتابعة في مثل هذه القضايا، لوجود فراغ تشريعي في الأنظمة، التي تحكم مثل هذه الضوابط ” .
وأوضحت ” الشمري ” أنه يوجد مأخذ على نظام الحماية من الإيذاء وهو أن مواد العقوبة فيه ضعيفة، إذ يُعاقب المخالف بالسجن من شهر إلى سنة، أو غرامة تتراوح بين 5 – 50 ألف ريالًا، أو بكليهما.
وأشارت ” الشمري ” إلى: ” قمنا بتشكيل فريق لإعادة دراسة نظام الحماية من الإيذاء والعمل على تعديله وفقا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، خصوصًا ما يتعلق بمادة العقوبات والحالة الطبية النفسية للمعنّف، وضرورة إلزام الجهات المختصة بإخضاعه للكشف الطبي النفسي ” .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال رسول الله ﷺ :
” إن الله رفيق يُحب الرفق ، ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على #العُنف ، وما لا يعطي على ما سواه “.
رواه مسلم
طلال[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليس فقط الفكر والقناعة الدينية الأيديولوجية الراسخة هي سبب العنف، بل أيضاً المظالم والحرمان والفساد وتعقيم الحياة السياسية/ وغيرها.. الحقوق أهم من القيم والأفكار، والتنمية أساس لعقنلة جماح الأيديولوجيات الأقصوية ومنها وعلى رأسها الأديولوجيا الأصولية.
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 1 ساعة
الرفق
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7141 ] نشر منذ 58 دقيقة
اغلب اللي يتعرضون للعنف هم الضعفاء الأطفال والمرأة ويكون العنف من ولي امر المعنف للاسف ولكن الحمدلله القوانين تغيرت وأصبحت تقف مع المظلوم وتنصفه والحمدلله
ابوسلطان[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 14 دقيقة
للأسف العنف منتشر في مجتمعنا وغير موجود في المجتمعات الغربية مع أن ديننا يحثنا على الرفق نريد عقوبات رادعة للحد من ظاهرة العنف
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28378 ] نشر منذ 6 دقائق
الله المستعان