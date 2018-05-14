مصرع 4 طلاب ثانوي في حادث تصادم بميسان
شهدت محافظة ميسان، حادثا مروريا أسفر عن مصرع 4 طلاب بثانوية ” حداد بني مالك ” ، إثر تصادم سيارتهم بسيارة أخرى بعد خروجهم من الاختبار.
وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمكة المكرمة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين نتج عنه 4 وفيات وإصابة السائق بإصابات خطيرة.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4904 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم ويجبر قلب اهاليهم 💔 لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 2 ساعتين
م على الدنيا عتب
كل ما فيها أماني
رحمهم الله وجبر كسر قلوب اهاليهم
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3621 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم–الله يرحمهم ويجبر قلب اهاليهم-
qlq[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب لا تفجعنا
الله يرحم الميت ويشافي المصاب ويصبر اهلهم وذويهم