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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مصرع 4 طلاب ثانوي في حادث تصادم بميسان

مصرع 4 طلاب ثانوي في حادث تصادم بميسان
نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة ميسان، حادثا مروريا أسفر عن مصرع 4 طلاب بثانوية ” حداد بني مالك ” ، إثر تصادم سيارتهم بسيارة أخرى بعد خروجهم من الاختبار.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمكة المكرمة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين نتج عنه 4 وفيات وإصابة السائق بإصابات خطيرة.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4904 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمهم ويجبر قلب اهاليهم 💔 لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 3621 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم–الله يرحمهم ويجبر قلب اهاليهم-

[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 1 ساعة

يارب لا تفجعنا

الله يرحم الميت ويشافي المصاب ويصبر اهلهم وذويهم

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