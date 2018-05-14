مصرع 4 طلاب ثانوي في حادث تصادم بميسان

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة ميسان، حادثا مروريا أسفر عن مصرع 4 طلاب بثانوية ” حداد بني مالك ” ، إثر تصادم سيارتهم بسيارة أخرى بعد خروجهم من الاختبار.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمكة المكرمة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين نتج عنه 4 وفيات وإصابة السائق بإصابات خطيرة.