الضمان الصحي: لايجوز إشراك الموظف في دفع أقساط التأمين

قال مجلس الضمان الصحي إنه لايجوز إشراك الموظف في دفع أقساط التأمين في القطاع الخاص، موضحًا إلزام صاحب العمل بالتأمين على الموظف ،وزوجاته ،وأولاده الذكور حتى سن الـ 25، والبنات غير المتزوجات ولا يعملن.

وأوضح المجلس أنه ليس من حق صاحب العمل اشتراط حد أعلى من العمر للتغطية الصحية على المؤمن له، مشيرًا إلى أنه غير ملزم بالتأمين على والدي الموظف.