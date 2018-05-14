” أديب ” لمدير الجزيرة: ابتعد عن مصر والسعودية والأخبار ” المضروبة “

القاهرة(صدى):

وجه الإعلامي المصري عمرو أديب، رسالة شديدة اللهجة لخليفة ياسر أبوهلالة في إدارة قناة الجزيرة القطرية، أحمد سالم السقطري.

ونصح أديب السقطري بالالتزام بالمهنية الإعلامية وعدم السير على نهج أبو هلالة، قائلا : ” ياريت الجزيرة تبقى محطة إخبارية، من 10 سنوات الجزيرة كانت نموذجا للمهنية، وأصبحت الآن منصة لترويج الأكاذيب ” .

وتابع : ” لو سمحت شوية مهنية وبلاش أخبار مضروبة زي اللي كان بيعملها ياسر وأبعد عن مصر، لأن تأثيرها على مصر والمصريين أصبح لا جدوى منه، وابعد عن الإمارات والسعودية ” .

واستشهد أديب بتغريدة سابقة للأميرعبدالرحمن بن مساعد حينما قال : ” صور ولي العهد محمد بن سلمان تظهر في قناة الجزيرة أكثر من صور تميم ” .

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