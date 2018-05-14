” أديب ” لمدير الجزيرة: ابتعد عن مصر والسعودية والأخبار ” المضروبة “
وجه الإعلامي المصري عمرو أديب، رسالة شديدة اللهجة لخليفة ياسر أبوهلالة في إدارة قناة الجزيرة القطرية، أحمد سالم السقطري.
ونصح أديب السقطري بالالتزام بالمهنية الإعلامية وعدم السير على نهج أبو هلالة، قائلا : ” ياريت الجزيرة تبقى محطة إخبارية، من 10 سنوات الجزيرة كانت نموذجا للمهنية، وأصبحت الآن منصة لترويج الأكاذيب ” .
وتابع : ” لو سمحت شوية مهنية وبلاش أخبار مضروبة زي اللي كان بيعملها ياسر وأبعد عن مصر، لأن تأثيرها على مصر والمصريين أصبح لا جدوى منه، وابعد عن الإمارات والسعودية ” .
واستشهد أديب بتغريدة سابقة للأميرعبدالرحمن بن مساعد حينما قال : ” صور ولي العهد محمد بن سلمان تظهر في قناة الجزيرة أكثر من صور تميم ” .
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بعد طرد #صهاينة_قطر للمرتزق ياسر أبو هلالة من إدارة قناة #الخنزيرة!
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الإعلامي المصري #عمرو_أديب يجلد المجنس القطري مدير قناة #الخنزيرة الجديد :
كل عيش وابعد عن مصر و السعودية والإمارات و عن صور #محمد_بن_سلمان و #محمد_بن_زايد على قناة الجزيرة .. و ركز كويس على صور #يتيم_المجد. pic.twitter.com/TQxMXtP5Jh
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ١٤ مايو ٢٠١٨
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 2 ساعتين
ي رجال اديب ما عليك منه
خليه ينبح مثل الكلب المسعور
لن يضرر السحاب
نبح الكلاب
حفظ الله مصر والسعودية والامارات
وكل محب للسلام ونابذ فكر قطر الارهابي
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3621 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصبح الناس لديها وعي وما كل مايقال يصدَق-الجزيره ومن على شاكلتها لها متابعين ولها منتقدين-حتى متابعيها تعودوا على اكاذيبها -يتابعونها وهم يضحكون-
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 2 ساعتين
اديب رجل شجاع
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4904 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه اديب 👍🏻😂