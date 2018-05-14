بالفيديو..القبض على مفحط قام بحركات جنونية بحي سكني

تركي السالم(صدى):

أطاحت الفرق الأمنية التابعة لإدارة مرور منطقة جازان، بمواطن شاب وحجزت مركبته ، بعد قيامه بالتفحيط بطريقة هستيرية داخل حي سكني بمحافظة صبيا.

وكانت قد انتشرت عدة مقاطع فيديو وصور للشاب بمواقع التواصل الاجتماعي، ورغم تعمده إزالة اللوحات عن السيارة حتى لا يستدل عليه، تم التوصل إليه.

ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهم والتي يلقاها هو وغيره من المستهترين بالأنظمة المرورية، وحياة المارة.