مقتل معلم مصري بـ 15 طعنة..والجاني: ” لو هناك فرصة أخرى سأقتله ثانية “

القاهرة(صدى):

أقدم شاب على قتل معلم مصري مقيم بسلطنة عمان، بسبب مشادة كلاميه بين والده و المغدور به.

ويعد الشاب نجل زميل المقتول بالسكن، وقتله موجها له 15 طعنة بخنجر، دون شفقة أو رحمة.

ويرجع سبب المشكلة إلى أن المجني عليه طلب من زميله وابنه، أن يتركا السكن الخاص به لاستقدام زوجته وأسرته.

وحدثت مشادة بين زميله وابنه، لكنه تدخل بينهما ونهى ابن زميله عن الخطأ في حق والده، حتى وقعت بينهم مشاداة وقتله.

وأكد ابن خال القتيل لبرنامج ” العاشرة مساءًا ” ، أنه تم القبض على الشاب القاتل، واعترف بجريمته، ولم يبدي ندمه عليها، قائلًا: ” لو جت الفرصة تاني هعمل كده “.