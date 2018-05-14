النقل: كثرة الحوادث المرورية لا تنسب لنا

علي القحطاني (صدى):

تحدث مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، عن كثرة الحوادث المرورية التي تشهدها المملكة بمختلف الطرق.

وأكد الضلعان أن تلك الحوادث لا تنسب لجهة دون أخرى وبالتأكيد لا تنسب لوزارة النقل، مشيرً إلى أن الالتزام بالأنظمة التي سنتها وزارة الداخلية كفيل بالحد من كثير من الحوادث.

وأوضح أن وزارة النقل تسعى لرفع مستوى السلامة على الطرق عبر توفير طرق سليمة وتكثيف اللوحات الإرشادية والتحذيرية.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض السعودي النسائي الأول للسيارات، الأول من نوعه في المملكة ودول الخليج، ويمتد لمدة ثلاثة أيام ، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض