الدوحة تصدر الموت لشعبها..الأغذية الفاسدة تغزو الأسواق

طلال الضوي(صدى):

استمرار لسقطات عاصمة الإرهاب، انكشف الستار عن تعاون الأمير القطري المدلل تميم بن حمد مع تركيا وإيران من أجل مكاسب شخصية على حساب شعبه.

فغزت الأغذية الفاسدة الواردة من أنقرة وطهران أسواق الدوحة، وسط هلع المواطنون الذين تداولوا مقاطع فيديو أظهرت الأطعمة الفاسدة، و انتشار ورق عنب وبطيخ بهما متبقيات مبيدات.

وكالعادة حاولت الدوحة التعتيم على الأزمة بأساليبها المتلونة، وسربت أخبارا كاذبة تفيد بأن السلع الملوثة أردنية المنشأ.

لكن سرعان ما فضحت الحكومة الأردنية المخطط القطري مُعلنة براءتها من التهمة، مؤكدة أن البطيخ تم استيراده من إيران.

وحاولت الصحة القطرية تهدئة المواطنين لتدارك الموقف، لكن دون فائدة، فلم تجد مفر سوى إطلاق التحذيرات من استهلاك السلع، وسط ذعر المواطنين الذين لجأوا لشراء أدوات لتحليل الأغذية والتي تستوردها الدوحة من تركيا وإيران، للتأكد من سلامتها.

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