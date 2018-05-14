بعد 3 أيام من ضياعها..مواطن يعثر على أمتعته المفقودة بين مطاري جدة وأبها

نايف السالم(صدى):

فقد مواطن أمتعته بين مطاري الملك عبدالعزيز بجدة وأبها ، من بينها حقيبة أدوية بالغة الأهمية، وأغراض ثمينة وهدايا إضافة لجهاز كمبيوتر محمول وكاميرا.

وتقدم المواطن ببلاغ برقم 94141، وأُعطوه رقمًا للاتصال عليه، وأوضح المواطن أنه لم يجيب به سوى امرأة تتحدث الإنجليزية، ثم تغلق الخط في غضون 20 ثانية بالرغم من إجادته اللغة الإنجليزية ودراسته في كندا، وبالرغم من أتصاله بأوقات مختلفة، لكن لا مجيب.

وأوضح أنه عرض شكواه على متحدث هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف، وقال له ” لا بد من تقديم بلاغ رسمي للهيئة بالشكوى في حال أن الخطوط لم تتجاوب معه خلال ١٤ يومًا. ويفترض حلها قبل هذه المدة “.

وأشار إلى أنه بعد 4 ساعات من طرح الشكوى تم العثور على الأمتعة في محطة جدة، وتم ترتيب شحن الأمتعة إلى أبها.