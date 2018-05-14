التحقيق في صرف مبالغ مليونية على مشاريع لاوجود لها بجازان

تركي السالم(صدى):

تحقق هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” في صرف مبالغ مليونية على مشاريع لا وجود لها بالواقع، وفاقت قيمتها 3.5 مليون ريال.

وأوضحت مصادر بنزاهة أن المتهمين قيادات في بلدية الطوال بمنطقة جازان، وتمكنوا من فعل ذلك عبر ترسية المشاريع على مؤسسات عدة، منها مؤسسات غير مصرح لها بالعمل، ومؤسسات لا مكان لها، ومؤسسات ليس بها إلا عاملين، ومؤسسات غير قائمة وموقوف نشاطها، بحسب وسائل محلية.

وقام المتهمون بترسية مشروع استبدال رخام لجزء من مبنى البلدية الجديد الذي لم يتم استخدامه، إضافة إلى مشروع استبدال ردم النفايات الإلكتروني، بالرغم من أن المشروع ” الاستبدال ” غير موجود على أرض الواقع في المحافظة.