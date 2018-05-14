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التحالف يعلن إنطلاق عمليات عسكرية واسعة باتجاه الحديدة..وسط هلع الحوثي

التحالف يعلن إنطلاق عمليات عسكرية واسعة باتجاه الحديدة..وسط هلع الحوثي
فهمى محمد(صدى):

أعلن قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن ، العميد الركن عبد السلام الشحي ، أن قوات التحالف العربي بدأت عمليات عسكرية واسعة باتجاه مدينة الحديدة .

وأوضح أن القوات تواصل التقدم شمالا تزامنًا مع استمرار زخم العمليات غربي محافظة تعز وتطويرها في أكثر من اتجاه حتى تحقق أهدافها النهائية إلى جانب الاستعداد لتنفيذ عمليات نوعية و مفاجئة لا تتوقعها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تشهد حالة من الهلع وسط سقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير و قتيل بينهم قيادات تعبوية و عملياتية.

وقال قائد التحالف إن قوات المقاومة اليمنية بجميع أنواعها و فئاتها تشارك في العمليات العسكرية إضافة إلى المشاركة الفاعلة للقوات السودانية بروح معنوية عالية و انسجام ،و تناغم كاملين ،وبإسناد بري ،و بحري ،و جوي من القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله ينصركم، ويسدد رميكم، ويدحر عدوكم.

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