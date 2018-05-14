فيديو يكشف شدة التعذيب الذي تعرض له جمال المعمري في سجون الحوثي

فهمى محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو مسرب من داخل سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية ،أبشع أنواع التعذيب التي تعرض لها جمال المعمري، المفرج عنه مؤخرًا.

كانت الحوثي الإرهابية قد أطلقت سراح المعمري بعد أن أصيب بشلل تام؛ بسبب التعذيب، حيث تفننت الميليشيا الحوثية بشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

ومن المقرر أن تقيم وزارة حقوق الانسان اليمنية ، اليوم الاثنين ،مؤتمرا صحفيا للمعمري، حيث سيعقد هذا المؤتمر في السفارة اليمنية في الرياض.