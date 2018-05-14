“وطن بلا مخالف ” تسيطر على ” السوق السوداء ” للعمالة المنزلية قبل رمضان

حمود العنزي(صدى):

تمكنت حملة “وطن بلا مخالف” من السيطرة على السوق السوداء السنوية لـ العمالة المنزلية التي تستبق شهر رمضان المبارك، حيث أنها ضبطت ما يزيد على مليون مخالف منذ انطلاقها، فيما تم ترحيل أكثر من مائتي ألف مخالف.

ونتج عن الحملة ضبط شغالة شهر رمضان “العاملة المنزلية” للعمل في بعض منازل المناطق الجنوبية، الذي تصل فيه رواتبهن سابقًا لأكثر من 2500 ريال من المنزل الواحد، وكن يعملن بأكثر من منزل خلال شهر رمضان، وكثير منهن مجهولات، وأخريات يخالفن أنظمة الإقامة والعمل.

وحذرت الجهات المعنية منذ وقت طويل من تشغيل العاملات، لأنهم يجهلون طبيعة حياتهن قبل الدخول لمنازلهم، حيث أن هذه الفئة من العمالة لم تخضع للفحوصات الطبية قبل الدخول للمملكة.

وأضافت: العمل في المنزل لمدة شهر للتنظيف بوقت محدد لا يقل عن 2000 ريال للمنزل الواحد. مشيرة إلى أن العاملات يتنقلن لثلاثة منازل في اليوم الواحد كحد أقل؛ الأمر الذي يسهم في زيادة مدخولاتهن بدلاً من المكوث في المنزل الواحد براتب ١٥٠٠ ريال لمدة شهر.

وتابعت أنه خلال العام الماضي كثر الطلب حتى على الخادمات اللواتي يُطلبن مقابل شهر رمضان بـ2500 ريال سعودي، بالرغم من اشتراطهن عدم العمل والنوم في المنزل، بل يحددن أوقاتًا للعمل والتنظيف.