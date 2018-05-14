بالصور .. غلق عدد من المحال المخالفة بوادي الدواسر

عادل الحربي (صدى):

أعلن أفراد المدني بمحافظة وادي الدواسر، اليوم الأحد، عن إغلاق عددًا من المحال التجارية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية المجدولة للحفاظ على تحقيق السلامة العامة بالمنشآت.

وأوضحت ” الإدارة “، أنه تم غلق عددًا من المحال التجارية المخالفة لاشتراطات السلامة من خلال الجولات الميدانية للتفتيش، وتم تحويلهم للجنة ضبط المخالفات.

ولفت ” الدفاع المدني “، إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن الجهود الميدانية لتطبيق خطة السلامة المعدة قبل شهر رمضان، إذ تشهد المحال والأسواق التجارية زحامًا من المتسوقين، مؤكدة أن الحملات التفتيشية مستمرة، وستطبق الأنظمة والتعليمات في حق المخالفين.