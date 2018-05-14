الملاحق والمستشارين الثقافين بدول الخليج في زيارة الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة

نايف السالم(صدى):

زار أمس الأحد، عدد من الملاحق والمستشارين الثقافين الخليجين الملحقية الثقافية السعودية للاطلاع على تجربة وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بمنظومة سفير.

وكان في استقبالهم الدكتور خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ورؤساء الاقسام بالملحقية قام اصحاب السعادة الملاحق الثقافيين بجولة تعريفية على اقسام الملحقية الثقافية واطلعوا على الخدمات التي تقدمها الملحقية لأبنائها الطلبة وشاهدوا فليما عن برنامج سفير، وتم تقدم شرحا وافيا عن البرنامج وجميع الخدمات التي يقدمها برنامج سفير للطلبة وتمت الاجابة عن كافة تساءلتهم واستفسارهم كما تم تقديم برنامج عن معادلة الشهادات الجامعية .

واشاد الملاحق والمستشارين بالخدمات التي تقدمها الملحقية الثقافية السعودية وبالدور المهم الذي تقوم به لتحقيق الاهداف السامية واهمية البرنامج ونجاحة واستقادتهم من هذه التجربة مشيدين بنجاح برنامج سفير وابدوا استفادتهم من البرنامج .

أكد د.” النامي” ان الملاحق الثقافية لم تؤسسها حكوماتنا الخليجية الرشيدة الا لخدمة الطلاب المبتعثين في الخارج ومتابعة دراستهم ومشاكلهم وان التنسيق والاستفادة من التجارب التي نسعى لها جميعاً وعبر عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في اطار التنسيق المشترك والاستفادة من التجارب التي تقدم بالملحقيات الثقافية لخدمة الطلبة الدارسين مشيداً بنجاح الاجتماعات الخليجية التي تعقد بين الملاحق والمستشارين الثقافين التي ساهمت في طرح مثل تلك التجارب للاستفادة منها .