القيادة تبعث برقية عزاء إلى رئيس أندونيسيا إثر الهجمات الانتحارية

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظه الله ” , برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر نبأ الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا.

وقال الملك المفدى “علمنا بنبأ الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي الآثم، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر نبأ الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا.

وقال سمو ولي العهد ” علمت بنبأ الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الغادر، لأبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق بأحر التعازي، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.